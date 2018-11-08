Рада одобрила ратификацию соглашения о транше Евросоюза в 1 млрд евро

Фото: автор законопроекта Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент определил закон №0203 как неотложный

Верховная рада Украина одобрила за основу и в целом проект закона №0203 о ратификации кредитного соглашения между Украиной и Европейским союзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 242 нардепа.

Суть документа

Принятие парламентом соответствующего закона утвердит кредитное соглашение, общий объем которого составляет 1 млрд евро. На сайте Рады отмечается, что президент определил закон №0203 как неотложный.

Таким образом, реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в госбюджет, что в будущем потребует дополнительных расходов из госбюджета для соответствующего обслуживания и погашения привлеченного кредита.

"С учетом условий заимствования в рамках предыдущих трех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования на 10-15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако точный ее размер станет известным только во время выхода Европейской комиссии, которая имеет самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, будут перечисляться Украины по той же процентной ставке", - подчеркивается в пояснительной записке.

Предоставление траншей

Макрофинансовая помощь может быть оказана Украине двумя траншами по 500 млн евро каждый. Период между предоставлением первого и второго траншей составляет не менее 3 месяцев.

"Непосредственные и детальные условия финансирования, которые наилучшим образом отвечают потребностям Украины будут определяться совместно украинской и европейской сторонами по результатам консультаций. После таких консультаций, украинская сторона будет направлять запрос на предоставление транша по установленной форме, определяя основные условия, включая сумму транша, минимальную чистую сумму выборки, срок до погашения, максимальную процентную ставку, а также тип процентной ставки (фиксированная или плавающая)", - говорится в финансово-экономическом обосновании.

Добавим, первый транш помощи будет выделен после ратификации меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения Верховной радой Украины и получения Европейской комиссией официального сообщения в форме юридического заключения Министерства финансов Украины о том, что все конституционные и юридические требования для вступления этого кредитного соглашения в силу выполнено.

Кроме того, последующие транши будут предоставляться по результатам выполнения украинской стороной определенных в меморандуме критериев в сферах:

налоговой и таможенной политики;

противодействия и борьбы с коррупцией;

приватизации малых государственных предприятий;

управления госпредприятиями;

корпоративного управления в госбанках и банковского надзора;

реализации дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, в начале октября президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект закона о ратификации кредитного соглашения между Украиной и ЕС о привлечении 1 млрд евро кредита.

Как писало РБК-Украина, 14 сентября Украина и ЕС подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявлял, что программа макрофинансовой помощи Европейского союза поддержит экономическую стабилизацию Украины.