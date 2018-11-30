Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

ЕК одобрила первый транш Четвертой программы макрофинансовой помощи

Европейская комиссия одобрила решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на странице президента Петра Порошенко в Facebook.

Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за положительное решение о транше для Украины. Он также заявил, что высоко ценит поддержку со стороны президента ЕК Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса.

"Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора", - добавил Порошенко.

Напомним, в начале ноября Порошенко в ходе визита в Хельсинки на встрече с Домбровскисом заявил, что надеется на положительное решение по траншу от ЕС.

Отметим, общая сумма кредита Евросоюза составит 1 млрд евро, помощь перечислят двумя траншами по 500 млн евро. Период между ними составит не менее 3 месяцев. Последующие транши будут предоставляться по результатам выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий.