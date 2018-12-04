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ЄС почав розміщення облігацій для надання 500 млн євро допомоги Україні, - Reuters

Новини » Економіка    04.12.2018 - 16:11
ЄС почав розміщення облігацій для надання 500 млн євро допомоги Україні, - Reuters
Ілюстративне фото (European Commission)

Умови видачі кредиту Україні будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, що і бонди ЄС - на 15 років

Європейський Союз розпочав розміщення облігацій для того, щоб направити залучені засоби Україні в сумі 500 млн євро в рамках першого траншу макрофінансової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на чиновника ЄС на умовах анонімності.

За словами джерела, умови видачі кредитів Україні і Грузії будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, що і бонди ЄС - на 15 років, з погашенням у квітні 2033 року під 1,18% річних. З залучених коштів також 15 млн євро будуть спрямовані Грузії.

"Ми виходимо на ринок зараз, в перший тиждень грудня", - сказав джерело.

Організаторами випуску бондів виступають Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW і TD Securities. Завершення емісії очікується через тиждень, в понеділок, 11 грудня, повідомили банківські джерела.

Нагадаємо, кошти першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в сумі 500 млн євро повинні надійти в середині грудня.

Зазначимо, що загальна сума макрофінансової допомоги Євросоюзу складе 1 млрд євро, допомогу перерахують двома траншами по 500 млн євро. Період між ними становитиме не менше 3 місяців. Наступні транші будуть надаватися за результатами виконання реформ у податковій та митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств.

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