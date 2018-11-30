Минфин получит 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в середине декабря

Фото: министр финансов Украины Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Кредитные средства Евросоюза поступят в бюджет Украины

Средства первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в сумме 500 млн евро должны поступить в середине декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в Минфине, кредитные средства должны поступить в госбюджет Украины. Точная процентная ставка транша будет известна во время выхода Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2%.

В министерстве напомнили, что для получения макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнять те требования, которые выдвигает Евросоюз. Этот перечень включает реформы в целом ряде секторов экономики и государственного управления - от системы управления государственными финансами до реформы энергетического сектора и налоговой системы.

"Европейский Союз помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Напомним, 28 ноября Европейская комиссия объявила, что предоставит Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в сумме 500 млн евро.

Отметим, что общая сумма макрофинансовой помощи Евросоюза составит 1 млрд евро, помощь перечислят двумя траншами по 500 млн евро. Период между ними составит не менее 3 месяцев. Следующие транши будут предоставляться по результатам выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий.