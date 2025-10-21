ЄС наближається до рішення про "репараційний кредит" для України, - Politico

Євросоюз наближається до ухвалення рішення щодо спрямування прибутків із заморожених російських активів на фінансування масштабної позики для України. Так званого "репараційного кредиту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.
Готуючись до зустрічі, посли ЄС вже неофіційно узгодили проект висновків Євроради, з яким ознайомилося видання.
Єврокомісію закликають висунути пропозицію щодо репараційного кредиту для України, яка "ґрунтується на належній європейській солідарності та розподілі ризиків".
Як повідомив бельгійський дипломат, текст проекту є "політичним схваленням" для Єврокомісії, що дозволить опублікувати пропозицію після зустрічі в четвер.
"Я не хвилююся, що Бельгія створить проблеми в Європейській раді", - заявив дипломат ЄС з іншої країни.
Бельгія зайняла обережний підхід щодо надання Україні репараційного кредиту. Оскільки саме в Бельгії знаходиться компанія Euroclear, де зберігаються заблоковані активи РФ, країна побоюється самостійного відшкодування грошей у разі задоволення ймовірних позовів Москви.
Але бельгійський дипломат заявив Politico, що Бельгія не заперечуватиме проти заклику до Єврокомісії висунути пропозицію щодо кредиту.
Варто зазначити, що навіть якщо Єврокомісії дозволять схвалити рішення щодо репараційного кредиту, її правова пропозиція зіштовхнеться з тижнями складних переговорів з національними столицями.
Як зазначає видання, для України важливо забезпечити багатомільярдний репараційний кредит ще до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, яка має відбутися найближчим часом.
Це стало б суттєвою підтримкою Києва та вплинуло б на спроби Путіна домогтись територіальних проступків Москві, пише Pollitico.
"Росія робить ставку на втому Заходу від війни, але репараційний кредит може показати, що Україна залишатиметься фінансово життєздатною ще два-три роки", - повідомив дипломат ЄС, який погодився говорити на умовах анонімності.
Нагадаємо, міжнародні партнери України обговорюють шляхи покриття дефіциту держбюджету на наступний рік. Один із них передбачає створення так званого "репараційного кредиту" - механізму, який дозволить використовувати заморожені російські активи на користь України.
Мова йде про суму до 130 мільярдів євро, яка б значно допомогла укріпити оборону України та посилити можливості протидії агресору, а також підтримала б економіку країни загалом.
Загалом в ЄС враховують фінансові та юридичні ризики від надання України репараційного кредиту. Мова йде, зокрема, про дестабілізацію євро і про юридичну відповідальність перед Москвою.
Попри це лідери ЄС готові до розподілення цих ризиків між країнами і все ж планують надати Києву репараційний кредит, про що напередодні повідомили ЗМІ.
Як вже повідомлялось, Бельгія найбільше підпадає під ризики від надання Україні кредиту. Оскільки саме в Бельгії знаходиться компанія Euroclear, де зберігається готівка від заблокованих активів РФ.
У разі задоволення ймовірних позовів Москви, саме Бельгії доведеться відшкодовувати гроші, сума яких становить третину від ВВП країни.
Враховуючи все це, Єврокомісія запропонувала створити страховий механізм, який дозволить миттєво надавати кредити державам, якщо вони будуть змушені компенсувати витрати Москві.
Як пише Politico, це має запевнити Бельгію, що вона не залишиться наодинці, і що інші країни ЄС допоможуть у разі найгіршого сценарію.
Навіть без остаточного схвалення Брюсселем у четвер ЄК все одно може внести юридичну пропозицію після зустрічі лідерів.