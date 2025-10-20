Лідери ЄС згодні розподілити ризики від надання Україні репараційного кредиту, - ЗМІ

Лідери Європейського Союзу готові розподілити фінансові та юридичні ризики від надання Україні так званого репараційного кредиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рішення саміту лідерів, з яким ознайомлене "Радіо свобода".

У проекті йдеться, що лідери Євросоюзу готові і надалі надавати Україні передбачувану регулярну фінансову підтримку.

Щоб задовольнити потреби України на найближчі два роки, лідери ЄС звернулись до Єврокомісії з проханням презентувати пропозиції щодо ймовірного використання залишків готівки, пов’язаних із заблокованими активами РФ.

Зазначено, що пропозиції мають відповідати законодавству ЄС і міжнародному праву, а також враховувати розподіл ризиків між країнами-членами.

Мова йде про фінансові та юридичні ризики для ЄС. Адже досі Україна отримувала допомогу завдяки прибуткам від активів РФ.

Саму готівку не чіпали, побоюючись фінансових ризиків, зокрема дестабілізації євро, і юридичних - тобто судових позовів із Москви.

Бельгія наполягає на розподілу ризиків

Бельгія, на чиїй території зберігається понад 180 мільярдів євро готівки у зв’язку з іммобілізацією російських активів після вторгнення РФ до України, загалом не заперечує проти їхнього використання.

Однак в Бельгії прагнуть, щоби інші країни ЄС розподілили вищезазначені ризики, адже сума готівки дорівнює третині ВВП країни.

Також Бельгія наголошує на необхідності використання інших активів, що зберігаються на території держав G7. Це ще щонайменше 80 мільярдів євро.

Для продовження заморожування активів потрібні санкції

Лідери ЄС зобов’язуються утримувати активи в замороженому стані. Однак у проєкті рішення саміту немає згадки про санкції, які двічі на рік необхідно продовжувати, щоб активи залишалися знерухомленими.

В ЄК раніше пропонували відхід від принципу одностайності до принципу кваліфікованої більшості, щоб імовірне вето Угорщини не підривало потенційну домовленість про кредит для України.

"Активи Росії повинні залишатися заблокованими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані її війною", - йдеться у чернетці висновків саміту.