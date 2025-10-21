ЕС приближается к решению о "репарационном кредите" для Украины, - Politico

Евросоюз приближается к принятию решения о направлении прибыли из замороженных российских активов на финансирование масштабного займа для Украины. Так называемого "репарационного кредита".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.
Готовясь к встрече, послы ЕС уже неофициально согласовали проект выводов Евросовета, с которым ознакомилось издание.
Еврокомиссию призывают выдвинуть предложение по репарационному кредиту для Украины, которое "основывается на надлежащей европейской солидарности и распределении рисков".
Как сообщил бельгийский дипломат, текст проекта является "политическим одобрением" для Еврокомиссии, что позволит опубликовать предложение после встречи в четверг.
"Я не волнуюсь, что Бельгия создаст проблемы в Европейском совете", - заявил дипломат ЕС из другой страны.
Бельгия заняла осторожный подход относительно предоставления Украине репарационного кредита. Поскольку именно в Бельгии находится компания Euroclear, где хранятся заблокированные активы РФ, страна опасается самостоятельного возмещения денег в случае удовлетворения вероятных исков Москвы.
Но бельгийский дипломат заявил Politico, что Бельгия не будет возражать против призыва к Еврокомиссии выдвинуть предложение по кредиту.
Стоит отметить, что даже если Еврокомиссии позволят принять решение по репарационному кредиту, ее правовое предложение столкнется с неделями сложных переговоров с национальными столицами.
Как отмечает издание, для Украины важно обеспечить многомиллиардный репарационный кредит еще до встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, которая должна состояться в ближайшее время.
Это стало бы существенной поддержкой Киева и повлияло бы на попытки Путина добиться территориальных проступков Москвы, пишет Pollitico.
"Россия делает ставку на усталость Запада от войны, но репарационный кредит может показать, что Украина будет оставаться финансово жизнеспособной еще два-три года", - сообщил дипломат ЕС, который согласился говорить на условиях анонимности.
Напомним, что международные партнеры Украины обсуждают пути покрытия дефицита госбюджета на следующий год. Один из них предполагает создание так называемого "репарационного кредита" - механизма, который позволит использовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Речь идет о сумме до 130 миллиардов евро, которая бы значительно помогла укрепить оборону Украины и усилить возможности противодействия агрессору, а также поддержала бы экономику страны в целом.
В целом в ЕС учитывают финансовые и юридические риски от предоставления Украине репарационного кредита. Речь идет, в частности, о дестабилизации евро и о юридической ответственности перед Москвой.
Несмотря на это лидеры ЕС готовы к распределению этих рисков между странами и все же планируют предоставить Киеву репарационный кредит, о чем накануне сообщили СМИ.
Как уже сообщалось, Бельгия больше всего подпадает под риски от предоставления Украине кредита. Поскольку именно в Бельгии находится компания Euroclear, где хранится наличность от заблокированных активов РФ.
В случае удовлетворения вероятных исков Москвы, именно Бельгии придется возмещать деньги, сумма которых составляет треть от ВВП страны.
Учитывая все это, Еврокомиссия предложила создать страховой механизм, который позволит мгновенно предоставлять кредиты государствам, если они будут вынуждены компенсировать расходы Москве.
Как пишет Politico, это должно заверить Бельгию, что она не останется в одиночестве, и что другие страны ЕС помогут в случае худшего сценария.
Даже без окончательного одобрения Брюсселем в четверг ЕК все равно может внести юридическое предложение после встречи лидеров.