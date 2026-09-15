У ЄС можуть вимагати військово-облікові документи: МЗС пояснило, у яких випадках
Після запровадження нових правил отримання тимчасового захисту в країнах ЄС українці почали частіше повідомляти про труднощі під час подачі документів. Водночас військово-облікові документи не є обов'язковими для всіх заявників.
Про це на запит РБК-Україна повідомили у консульській службі МЗС.
Коли можуть вимагати військово-облікові документи
За даними міністерства, після набрання чинності рішенням Ради ЄС від 30 липня 2026 року МЗС отримало близько 20 офіційних звернень громадян щодо складнощів під час оформлення тимчасового захисту в окремих державах-членах.
У МЗС пояснили, що відповідно до роз'яснень Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ (DG HOME), першочерговою перевіркою є підтвердження законного перетину державного кордону України.
Військово-облікові документи уповноважені органи країн ЄС мають право запитувати лише у разі, якщо неможливо підтвердити законність перетину кордону.
У міністерстві наголосили, що поодинокі випадки, коли такі документи вимагають у жінок, пов'язані насамперед із тим, що кожна держава ЄС самостійно визначає перелік документів, достатніх для перевірки.
Чи є проблемні країни
За інформацією МЗС, поки немає підстав говорити про системні порушення в окремих країнах Євросоюзу. Офіційні скарги стосуються точкових інцидентів у різних державах-членах.
Українська сторона веде діалог із Європейською комісією, щоб унеможливити дискримінаційні підходи. Позиція України полягає в тому, що додаткові вимоги щодо військово-облікових документів мають застосовуватися лише як виняток, за наявності обґрунтованих підстав і тільки щодо чоловіків віком від 25 до 60 років.
У МЗС очікують, що наприкінці вересня Єврокомісія поширить для всіх держав-членів єдині рекомендації, які уніфікують порядок таких перевірок.
Читайте також про те, що з 5 серпня десятки українців не отримали тимчасовий захист у Чехії, бо не мали документів на підтвердження виконання військового обов'язку.
Раніше ми писали про те, що 16 серпня в Чехії уточнили перелік документів, які потрібні для отримання тимчасового захисту. Вимоги відрізняються залежно від віку заявника.