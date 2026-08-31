Українським дітям за кордоном спростили консульський облік: що змінилося

Кабмін оновив правила ведення консульського обліку громадян, які проживають за межами країни. Зміни стосуються, зокрема, дітей та їхніх законних представників. Уряд також уточнив перелік документів і правила зняття з консульського обліку.

Однією з ключових змін стало зниження віку, з якого дитина може самостійно звернутися для взяття на консульський облік. Тепер це можна зробити з 14 років. Раніше самостійно звертатися з таким питанням могли діти, які досягли 16 років.

Для дітей віком до 14 років порядок залишається без змін. Заяву за них подає один із батьків, опікун, піклувальник, названий батько чи мати, батько-вихователь, мати-вихователька або інший законний представник.

Які документи знадобляться представникам

Уряд також уточнив порядок дій законних представників щодо осіб, яких суд визнав недієздатними або обмежив у дієздатності.

Крім того, деталізовано перелік документів, які має подавати законний представник. У визначених випадках необхідно буде надати оригінал і копію його паспортного документа, а також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Окремо оновлено правила зняття громадян із консульського обліку.

У картці з'являться дані про статус дитини

Зміни торкнулися й облікової картки громадянина України. У ній передбачатимуться відомості про категорію особи. Зокрема, можна буде зазначити статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або усиновленої дитини.

Також до картки вноситимуться дані про законного представника.