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В ЕС могут потребовать военно-учетные документы: МИД объяснило, в каких случаях

12:22 15.09.2026 Вт
2 мин
Какой документ при оформлении временной защиты является ключевым для проверки?
aimg Василина Копытко
В ЕС могут потребовать военно-учетные документы: МИД объяснило, в каких случаях МИД прокомментировал ситуацию по поводу трудностей с получением временной защиты в ЕС (фото: Getty Images)
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После введения новых правил получения временной защиты в странах ЕС украинцы стали чаще сообщать о трудностях при подаче документов. В то же время, военно-учетные документы не являются обязательными для всех заявителей.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в консульской службе МИД.

Когда могут потребовать военно-учетные документы

По данным министерства, после вступления в силу решения Совета ЕС от 30 июля 2026 года МИД получил около 20 официальных обращений граждан по поводу сложностей при оформлении временной защиты в отдельных государствах-членах.

В МИДе пояснили, что в соответствии с разъяснениями Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел (DG HOME), первоочередной проверкой является подтверждение законного пересечения государственной границы Украины.

Военно-учетные документы уполномоченные органы стран ЕС имеют право запрашивать только в том случае, если невозможно подтвердить законность пересечения границы.

В министерстве подчеркнули, что единичные случаи, когда такие документы требуют у женщин, связаны, прежде всего, с тем, что каждое государство ЕС самостоятельно определяет перечень документов, достаточных для проверки.

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Есть ли проблемные страны

По информации МИДа, пока нет оснований говорить о системных нарушениях в отдельных странах Евросоюза. Официальные жалобы касаются точечных инцидентов в разных государствах-членах.

Украинская сторона ведет диалог с Европейской комиссией, чтобы сделать невозможным дискриминационные подходы. Позиция Украины состоит в том, что дополнительные требования по военно-учетным документам должны применяться только в виде исключения, при наличии обоснованных оснований и только в отношении мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

В МИДе ожидают, что в конце сентября Еврокомиссия распространит для всех государств-членов единые рекомендации, унифицирующие порядок таких проверок.

Читайте также о том, что с 5 августа десятки украинцев не получили временную защиту в Чехии, потому что не имели документов в подтверждение выполнения военного долга.

Ранее мы писали о том, что 16 августа в Чехии уточнили перечень документов, необходимых для получения временной защиты. Требования отличаются в зависимости от возраста заявителя.

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