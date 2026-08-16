У Чехії назвали документи для тимчасового захисту чоловіків з України

У Чехії уточнили вимоги до українських чоловіків призовного віку, які претендують на тимчасовий захист. Для отримання статусу їм необхідно документально підтвердити виконання військового обов'язку в Україні, причому вимоги відрізняються залежно від віку заявника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

У чеському відомстві наголосили, що окремого документа, який би загалом підтверджував законність виїзду з України, не існує.

МВС Чехії визначило кілька варіантів документів, які можуть підтвердити необхідні обставини:

паперовий витяг з eVOD — електронного військово-облікового документа, доступного в застосунку "Резерв+". Його актуальність заявник має підтвердити співробітнику під час подання заяви;

паперовий eVOD, засвідчений Посольством України в Чехії, виданий не більш як три робочі дні тому;

штамп про виїзд з України у чинному паспорті після 5 серпня 2026 року - але лише разом з eVOD.

Документи необхідно подавати у паперовому вигляді. Скриншоти чи інші електронні форми чеське МВС не прийматиме.

Для чоловіків віком від 18 до 22 років достатньо документально підтвердити реєстрацію в "Резерв+" та наявність eVOD.

Для чоловіків віком від 23 до 60 років eVOD повинен містити інформацію про повне звільнення від військового обов'язку.

Таким чином, одного штампа в паспорті, який підтверджує законний перетин українського кордону, недостатньо.

Що робити у разі відмови

Якщо заявнику відмовили у статусі, але провадження ще триває, він може донести необхідні документи у встановлений термін.

Якщо ж у тимчасовому захисті вже було юридично відмовлено або заяву повернули, повторно подати заявку можна після отримання правильного eVOD.

При цьому для отримання eVOD не потрібно їхати в Україну. Документ можна створити в застосунку "Резерв+" або підтвердити в Посольстві України.

Що буде, якщо захист не надали

Сам факт ненадання тимчасового захисту не дає права залишатися в Чехії, якщо людина не має іншого дозволу на проживання.

Водночас особа може скористатися безвізовим режимом, який дозволяє перебувати на території країн Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів. В іншому випадку вона повинна залишити Чехію.

За даними МВС Чехії, з початку 2026 року нові заяви на тимчасовий захист від чоловіків віком 18–22 років становили 19% усіх заяв цієї категорії, а від чоловіків віком 23–60 років - 24%.