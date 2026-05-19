ЕС может изменить правила защиты для части украинских мужчин

17:15 19.05.2026 Вт
2 мин
Насколько радикальными могут быть эти изменения в ЕС?
aimg Мария Науменко
ЕС может изменить правила защиты для части украинских мужчин Фото: специальный представитель ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон (euneighbours.eu)
В ЕС считают противоречивым то, что часть военнообязанных украинцев после выезда автоматически получает временную защиту в странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специального представителя по вопросам украинцев в ЕС Ильвы Йоханссон для Deutsche Welle.

Читайте также: Количество депортаций из ЕС стремительно растет, но в Еврокомиссии все равно недовольны

Сейчас в странах Европейского Союза продолжаются дискуссии о возможных ограничениях для украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в ЕС под временной защитой.

По словам Йоханссон, государства-члены ЕС пока только обсуждают этот вопрос и общего решения пока нет.

"По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту", - пояснила она.

Йоханссон также заявила, что считает такой подход "противоречивым сигналом" для Украины, поскольку ЕС одновременно поддерживает Киев в войне против России, в том числе и военным путем.

"Поэтому, по моему мнению, есть смысл вводить определенные исключения, но этот вопрос еще не согласован. Поэтому, посмотрим. Однако, если какие-то ограничения и будут введены, думаю, они будут очень незначительными", - заверила она.

Напомним, в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии зафиксировали заметное сокращение количества новых заявлений на убежище. По данным Еврокомиссии, в первом квартале 2026 года их стало меньше на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают это прежде всего с уменьшением потока мигрантов из Сирии и Украины, а также с более жесткой миграционной политикой в отдельных странах Европы.

