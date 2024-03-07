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ЄС може запровадити нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Bloomberg

Четвер 07 березня 2024 10:58
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ЄС може запровадити нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Bloomberg Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз пропонує ввести нові санкції у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Обмежувальні заходи торкнуться 35 фізичних і двох юридичних осіб, ідеться в проєкті пропозиції.

Серед запропонованих списків - кілька тюремних та урядових чиновників, судді, а також виправні колонії ІК-3 та ІК-6, ідеться в проєкті.

Смерть Олексія Навального

16 лютого російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення. Згодом в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомили про смерть політика.

Офіційну інформацію про причини смерті Навального названо не було. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ назвали імовірною причиною смерті відрив тромбу.

19 лютого під час покладання квітів на знак пам'яті про загиблого Навального у 32 російських містах було затримано понад 400 осіб. Найбільша кількість арештів сталася у Санкт-Петербурзі та Москві.

Детальніше про смерть політика в авторському матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке дозволив собі Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію у Росії".

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