У Росії під час акцій пам'яті Навального затримали сотні людей

Під час покладання квітів на знак пам'яті про загиблого опозиціонера Олексія Навального, у 32 російських містах було затримано понад 400 осіб. Найбільша кількість арештів відбулася у Санкт-Петербурзі та Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську правозахисну групу "ОВД-Инфо".

Станом на 22:00 за Києвом у суботу, 17 лютого, в Санкт-Петербурзі було затримано понад 200 осіб. У місті біля пам'ятника жертвам репресій зібралися десятки людей. Протестувальники покладали квіти і свічки, деякі з них співали гімни, а інші зі сльозами на очах обіймали один одного.

"Мені дуже шкода його і нашу країну. Мені страшно, - сказала 83-річна жінка, яка була присутня на віче та відмовилася назвати своє ім'я.

"ОВД-Инфо" також повідомило про окремі арешти в менших містах Росії - від прикордонного Бєлгорода до Воркути.

Інтернет-видання SOTA повідомило, що у тимчасово окупованому Луганську жителі поклали квіти на честь Навального до пам'ятника, присвяченого жертвам лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна.

В іншому місті квіти поклали до пам'ятника героям російської революції початку 20-го століття.

"Незважаючи на спроби влади прибрати квіти, вони продовжують з'являтися", - повідомляє видання.

У Москві правоохоронці валили людей на сніг, поруч з місцем, де люди залишили квіти і повідомлення на підтримку загиблого лідера опозиції.

У Санкт-Петербурзі в неділю, 18 лютого, на акціях пам'яті Навального арештували щонайменше 88 людей.

Підконтрольні Кремлю російські державні інформагентства не згадували про ці події.

Це найбільш масштабна хвиля арештів на політичних заходах у Росії з вересня 2022 року. Тоді понад 1300 осіб було заарештовано на демонстраціях проти "часткової мобілізації" резервістів для участі у війні диктатора Володимира Путіна проти України.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Згодом в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили про смерть політика.

Офіційна інформація про причини смерті Навального названа не була. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ назвали ймовірною причиною смерті відрив тромбу.

Тим часом команда опозиціонера не бачила його тіла. У морзі його нібито немає, попри те, що у колонії запевняли про інше.

Детальніше про смерть політика в авторському матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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