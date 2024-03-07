ЕС может ввести новые санкции против России из-за смерти Навального, - Bloomberg

Европейский союз предлагает ввести новые санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ограничительные меры коснутся 35 физических и двух юридических лиц, говорится в проекте предложения.

Среди предложенных списков - несколько тюремных и правительственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, говорится в проекте.

Смерть Алексея Навального

16 февраля российский оппозиционер Алексей Навальный упал в обморок во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. Впоследствии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальная информация о причинах смерти Навального названа не была. Рассматриваются два варианта. РосСМИ назвали вероятной причиной смерти отрыв тромба.

19 февраля во время возложения цветов в знак памяти о погибшем Навальном в 32 российских городах было задержано более 400 человек. Наибольшее количество арестов произошло в Санкт-Петербурге и Москве.

Детальнее о смерти политика в авторском материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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