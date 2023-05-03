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ЄС може ухвалити 11-й пакет санкцій проти РФ до кінця травня, - журналіст

Фото: журналіст Рікард Йозвяк дізнався подробиці щодо 11 пакету санкцій ЄС проти Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії представлять країнам-членам вже наступного тижня. Не виключено, що сам пакет може бути прийнятий до кінця травня.

Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений державам-членам ЄС наступного тижня з метою його ухвалення до кінця місяця", - написав він.

Як повідомлялось, у Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.

Зазначимо, що США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб спробувати затягнути зашморг на економіці президента Володимира Путіна понад 14 місяців після початку його війни.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз затвердив десятий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. До нього приєдналася і Швейцарія. Польща ж залишилась не задоволеною новими санкціями, назвавши їх "занадто м'якими".

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