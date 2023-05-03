Союзники України готують нові санкції проти Росії з метою закрити лазівки, - Bloomberg

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб спробувати затягнути зашморг на економіці президента Володимира Путіна понад 14 місяців після початку його війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел агентства, пакети реалізовуватимуться індивідуально, але координуватимуться. Ключова мета - закрити лазівки у існуючих обмеженнях та вирішити проблему обходу санкцій загалом.

Плани будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів "Великої сімки" у Японії наприкінці цього місяця.

Багаторазові санкції та інші економічні санкції, накладені на Москву після її вторгнення в Україну, підірвали російську економіку, але не завдали нищівного удару, а Путін не виявляє жодних ознак припинення своєї війни. Доходи Росії від енергоносіїв близькі до перевищення свого цільового рівня в умовах обмеження цін на нафту, запровадженого партнерами з "Великої сімки" та Європейського Союзу, що допомагає уряду стабілізувати бюджет навіть за умов різкого зростання військових витрат.

Банк Росії прогнозує, що економіка зросте на 2% цього року в міру послаблення впливу санкцій, а ВВП досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року, що набагато раніше, ніж прогнозували багато економістів. ВВП Росії знизився на 2,1% у 2022 році порівняно з роком раніше, що спростувало прогнози, зроблені на початку війни, про те, що обмеження призведуть економіку до глибокого спаду.

Саміт "Великої сімки" стане майданчиком для обговорення того, що вже спрацювало і які варіанти ще залишаються щодо подальшого тиску на російську економіку. Але з урахуванням того, що низка торгових та фінансових секторів Росії вже потрапила під санкції, знайти нові галузі, які значно обмежують можливості Путіна фінансувати свою війну, непросто.

За словами офіційних осіб, пакет ЄС, 11-й з лютого 2022 року, буде в основному зосереджений на лазівках у введених санкціях. Серед пропозицій, що обговорюються - заборона на транзит багатьох товарів через територію Росії та заходи проти суден, що відключають навігаційні системи.

Заходи, для прийняття яких буде потрібна підтримка всіх країн-членів ЄС, також накладуть нові санкції приблизно на три десятки людей.

За словами джерел, США та Японія готують свої власні пакети. Канада працює над заходами, що стосуються прав людини, включаючи передбачуване викрадення українських дітей та санкції щодо російської військової промисловості.

Хоча кожен пакет може відрізнятися за своїм змістом, частково через системи регулювання в кожній країні, союзники координують відповідні відповіді перед самітом, кажуть джерела.

Більшість уваги G7 зосереджена на придушенні здатності Москви ухилятися від існуючих заходів чи обходити їх, приділяючи особливу увагу сотням санкційних товарів та технологій, що використовуються у військових цілях.

Ці зусилля включали надання дипломатичного тиску на інші країни, через які різко зріс обсяг торгівлі з Росією, посилення контролю за ключовими товарами і націлювання на компанії, які можуть допомагати Москві - навмисно чи ні - обходити обмеження.

Очікується, що лідери "Великої сімки" ще більше відточать ці зусилля на зустрічі в Хіросімі, а також розширять обмеження на технології та обладнання, що використовуються російськими військовими та промисловістю.

Напередодні саміту країни "Великої сімки" також обговорюють зміну існуючого режиму санкцій, заборонивши будь-який експорт, якщо тільки на нього не поширюються винятки.

Однак це вважається особливо проблематичним для ЄС, де блоку зрештою буде потрібна підтримка всіх держав-членів. Якщо нові критерії будуть схвалені лідерами "Великої сімки", винятки, швидше за все, стосуватимуться сільськогосподарських товарів, продуктів харчування та ліків.

Очікується також, що лідери "Великої сімки" досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів через кордони, що в кінцевому підсумку може призвести до обмежень на цю торгівлю.