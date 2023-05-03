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ЕС может принять 11-й пакет санкций против РФ к концу мая, - журналист

Фото: журналист Рикард Йозвяк узнал подробности по 11 пакету санкций ЕС против России (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Новый пакет санкций ЕС против России представят странам-членам уже на следующей неделе. Не исключено, что сам пакет может быть принят к концу мая.

Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"11-й пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия к концу месяца", - написал он.

Как сообщалось, в Европейском Союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

Отметим, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы попытаться затянуть удавку на экономике президента Владимира Путина спустя более 14 месяцев после начала его войны.

Напомним, 25 февраля Европейский Союз утвердил десятый пакет санкций против России за вторжение в Украину. К нему присоединилась и Швейцария. Польша же осталась не довольна новыми санкциями, назвав их "слишком мягкими".

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