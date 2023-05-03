ЕС может принять 11-й пакет санкций против РФ к концу мая, - журналист

"11-й пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия к концу месяца", - написал он.

Как сообщалось, в Европейском Союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

Отметим, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы попытаться затянуть удавку на экономике президента Владимира Путина спустя более 14 месяцев после начала его войны.

Напомним, 25 февраля Европейский Союз утвердил десятый пакет санкций против России за вторжение в Украину. К нему присоединилась и Швейцария. Польша же осталась не довольна новыми санкциями, назвав их "слишком мягкими".