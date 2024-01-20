ЄС може реформувати фонд військової допомоги Україні на 5 млрд євро, - Bloomberg

Згідно з документами Європейської служби зовнішніх справ, викладені умови створення раніше

механізму фінансування - Європейського фонду миру, країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, втім рішення про виділення й виплату коштів вимагають одностайної підтримки.

Дипломатичні представники кількох країн, в тому ж числі й Німеччини висловили припущення, що Європейський фонд миру стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок здійснюватиметься за рахунок

Європейський фонд миру. Але є й ті, хто хоче зберегти нинішній механізм.

Що пропонують в ЄС

Пропозиція спрямована на узгодження різних позицій шляхом зміни управління фондом. Це включатиме фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.

Зокрема в проєкті йдеться й про те, що відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані.

Фонд матиме два основних напрямки:

надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість;

продовження тренувань та оснащення українських військ.

Планується, що фонд задовольнятиме найбільш нагальні потреби України в артилерії, боєприпасах, БпЛА, а також засобах ППО. Зокрема мова йде й про нелетальну допомогу - розмінування, військово-медичне забезпечення та кібербезпеку.

Також зазначається, що залучення неєвропейського озброєння та послуг до роботи ЄС з підготовки та оснащення українських військ має розглядатися в кожному конкретному випадку.

Снаряди від ЄС для України

У березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Він передбачає надання ЗСУ 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Проте вже у листопаді 2023 року ЄС проінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів та закликав тиснути на лідерів ЄС із цього питання.