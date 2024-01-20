ЕС может реформировать фонд военной помощи Украине на 5 млрд евро, - Bloomberg

Согласно документам Европейской службы внешних дел, изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро (5,4 млрд долларов), о котором члены блока не смогли договориться.

В рамках нынешнего механизма финансирования - Европейского фонда мира, страны-члены ЕС получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, впрочем решение о выделении и выплате средств требуют единодушной поддержки.

"Страны-члены ЕС спорят относительно ставок возмещения и использования фонда для компенсации закупок, а Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставки", - добавляет Bloomberg.

Дипломатические представители нескольких стран, в том же числе и Германии высказали предположение, что Европейский фонд мира становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет осуществляться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов.

Другие страны-члены хотели бы, чтобы фонд помощи был встроен в Европейский фонд мира. Но есть и те, кто хочет сохранить нынешний механизм.

Что предлагают в ЕС

Предложение направлено на согласование различных позиций путем изменения управления фондом. Это будет включать фиксацию ставок возмещения и предоставление более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.

В частности, в проекте говорится и о том, что возмещение за поставки со складов и односторонние закупки будут постепенно отменены.

Фонд будет иметь два основных направления:

предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность;

продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Планируется, что фонд будет удовлетворять наиболее насущные потребности Украины в артиллерии, боеприпасах, БпЛА, а также средствах ПВО. В частности речь идет и о нелетальной помощи - разминировании, военно-медицинском обеспечении и кибербезопасности.

Также отмечается, что привлечение неевропейского вооружения и услуг к работе ЕС по подготовке и оснащению украинских войск должно рассматриваться в каждом конкретном случае.

Снаряды от ЕС для Украины

В марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Он предусматривает предоставление ВСУ 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть исполнен до марта 2024 года.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.