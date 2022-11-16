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ЄС може представити новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі наприкінці листопада, - журналіст

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Середа 16 листопада 2022 14:14
ЄС може представити новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі наприкінці листопада, - журналіст Фото: ЄС може представити новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі наприкінці листопада (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз може представити новий пакет санкційних обмежень проти Росії та Білорусі наприкінці листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі, ймовірно, буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно США ввели санкції проти російського розробника мікросхем "ПКК Міландр".

Також Штати скоро оголосять про нові санкції проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Росії.

До того ж, у Мінфіні США заявляли, що частину санкцій проти Росії можуть продовжити після закінчення війни в Україні.

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