Частину санкцій проти Росії можуть продовжити після закінчення війни в Україні, - Мінфін США

Після закінчення війни Росії проти України санкції щодо країни-агресора будуть переглянуті. Проте частина обмежень може залишатися в силі навіть після можливої ​​мирної угоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Оскільки Україна просувається на полі бою, західні лідери почали міркувати про те, як і чи можна домовитися з Росією про припинення війни.

Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що будь-яка можлива мирна угода передбачатиме перегляд обмежень, які США та їхні союзники наклали на Росію.

"З боку Росії справді не було жодних зусиль у бажанні розпочати переговори з Україною на будь-яких умовах, прийнятних для України", - сказала вона.

Єллен додала, що в контексті мирної угоди корекція санкцій можлива і може бути доречною.

"Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, думаємо, що певні санкції повинні залишитися в силі", - додала вона.

Нагадаємо, Росія хоче, аби Захід послабив санкції щодо державного "Россельхозбанка", щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про експорт українського продовольства.

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