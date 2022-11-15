ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США ввели санкції проти російського розробника мікросхем

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 15 листопада 2022 04:06
США ввели санкції проти російського розробника мікросхем Фото: США ввели санкції проти російського розробника мікросхем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "ПКК Міландр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "ПКК Міландр".

Повідомляється, що компанія працює в російському секторі виробництва електроніки та займається військовими науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами.

У чорний список також потрапили три пов'язані з "ПКК Міландр" компанії - компанія Milur Electronics LLC, що знаходиться у Вірменії, швейцарська Milur SA, а також тайванська Sharp Edge Engineering Inc.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США незабаром офіційно оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть введені проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Москви.

До цього наголошувалося, що Росія хоче, щоб Захід послабив санкції щодо державного "Россільгоспбанку", щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про експорт українського продовольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні