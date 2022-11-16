ЕС может представить новый пакет санкций против России и Беларуси в конце ноября, - журналист

Европейский Союз может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Беларуси в конце ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Девятый пакет санкций ЕС против России и Беларуси, вероятно, будет представлен ближе к концу месяца с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря", - написал он.

Напомним, недавно США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

Также Штаты скоро объявят о новых санкциях против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для России.

К тому же в Минфине США заявляли, что часть санкций против России могут продлить после окончания войны в Украине.

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