ЄС може повністю відмовитись від російського газу на рік раніше

Представники європейських країн, Європарламенту і Єврокомісії зберуться у Брюсселі у вівторок, 2 грудня, для встановлення точної дати заборони російського газового імпорту.

Переговори ЄС мають вирішити питання щодо точного графіка поступового припинення поставок. Хоча країни-члени в Раді ЄС схвалили план щодо заборони всіх поставок російського газу до кінця 2027 року, Європарламент наполягає на прискоренні цього процесу на один рік.

Зазначається, що це дозволило б узгодити припинення імпорту трубопровідного газу з припиненням морських поставок, яке вже було схвалено ЄС в рамках останнього пакета антиросійських санкцій.

Але якщо санкції є тимчасовими, регламент під назвою RePowerEU - окремий довгостроковий план, спрямованим на остаточне скорочення залежності від РФ. Єврокомісія дала зрозуміти, що цей захід залишиться в силі незалежно від будь-якої мирної угоди.