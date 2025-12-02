ЄС може повністю відмовитись від російського газу на рік раніше

Країни Євросоюзу збирають повністю відмовитись від російського газу до кінця 2027 року, проте Рада ЄС хоче прискорити це на один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Представники європейських країн, Європарламенту і Єврокомісії зберуться у Брюсселі у вівторок, 2 грудня, для встановлення точної дати заборони російського газового імпорту.
Переговори ЄС мають вирішити питання щодо точного графіка поступового припинення поставок. Хоча країни-члени в Раді ЄС схвалили план щодо заборони всіх поставок російського газу до кінця 2027 року, Європарламент наполягає на прискоренні цього процесу на один рік.
Зазначається, що це дозволило б узгодити припинення імпорту трубопровідного газу з припиненням морських поставок, яке вже було схвалено ЄС в рамках останнього пакета антиросійських санкцій.
Але якщо санкції є тимчасовими, регламент під назвою RePowerEU - окремий довгостроковий план, спрямованим на остаточне скорочення залежності від РФ. Єврокомісія дала зрозуміти, що цей захід залишиться в силі незалежно від будь-якої мирної угоди.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тривалий час закликає європейські країни повністю відмовитися від закупівель російських енергоресурсів, які РФ використовує для фінансування війни проти України.
Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року.
Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського газу та нафти.
Окрім Угорщини, Словаччина також продовжує закуповувати російський газ і нафту, тоді як інші держави ЄС відмовилися від співпраці з Москвою ще у 2022 році.
Нещодавно Financial Times писало, що Сполучені Штати намагаються знищити "весь до останньої молекули" російський газ на європейському ринку.