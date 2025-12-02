ЕС может полностью отказаться от российского газа на год раньше

Представители европейских стран, Европарламента и Еврокомиссии соберутся в Брюсселе во вторник, 2 декабря, для установления точной даты запрета российского газового импорта.

Переговоры ЕС должны решить вопрос о точном графике постепенного прекращения поставок. Хотя страны-члены в Совете ЕС одобрили план по запрету всех поставок российского газа до конца 2027 года, Европарламент настаивает на ускорении этого процесса на один год.

Отмечается, что это позволило бы согласовать прекращение импорта трубопроводного газа с прекращением морских поставок, которое уже было одобрено ЕС в рамках последнего пакета антироссийских санкций.

Но если санкции являются временными, регламент под названием RePowerEU - отдельный долгосрочный план, направленным на окончательное сокращение зависимости от РФ. Еврокомиссия дала понять, что эта мера останется в силе независимо от любого мирного соглашения.