ЄС обговорює поступки США, щоб запобігти торговельній війні, - Reuters

Тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Залежно від країни та окремих груп товарів, ставки коливаються від 10 до 54%.

Вже 7 квітня Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%.

У відповідь ЄС затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 млрд євро. Вони стали відповіддю на 25% мита Трампа на поставки сталі та алюмінію з ЄС.

Пізніше Трамп призупинив на 90 днів додаткові митні тарифи для понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.

Після цього ЄС призупинив на 90 днів 25%-ві мита, узгоджені як відповідь на тарифи США на сталь і автомобілі.

Водночас ЄС сприймає паузу в тарифах Трампа як шанс знову просунути свою пропозицію щодо СПГ. Офіційно в Брюсселі вже заявляли, що прагнуть збільшити споживання американського палива.

Наразі ЄС працює над "переліком умов" потенційної угоди із США, в якому будуть позначені сфери для переговорів, включно зі зниженням власних мит, взаємними інвестиціями, а також пом'якшенням певних правил і стандартів.

Зокрема, блок направив до Вашингтона переговірника в надії домовитися щодо тарифів.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що ЄС запропонує США купувати більше газу, сподіваючись що ця пропозиція змусить Трампа відмовитися від нових імпортних тарифів.

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