ЕС обсуждает уступки США, чтобы предотвратить торговую войну, - Reuters

Европейский Союз ищет способы облегчить экспорт американского газа с одновременным соблюдением своих правил по выбросам метана. Так блок пытается облегчить переговоры с США по тарифам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили источники агентства, в рамках обсуждений по торговым переговорам с США Европейская комиссия рассматривает возможность использования гибкости в применении правил ЕС по метану.
Начиная с этого года, ЕС требует от импортеров нефти и газа в Европу отслеживать и отчитываться о связанных с этим импортом выбросах метана. Он является мощным парниковым газом и второй по величине причиной изменения климата после выбросов углекислого газа.
Согласно предложению Еврокомиссии, будут введены дополнительные технические правила, которые позволят американским экспортерам газа в ЕС формально выполнять требования по вредным выбросам. Однако как именно этого можно достичь, источники Reuters не уточнили.
В то же время агентство отмечает, что этот шаг может быть осложнен планом президента Дональда Трампа отменить существующие правила США, которые требуют от производителей газа отчитываться о своих выбросах метана, что усложнит для ЕС оправдание разрешения американским компаниям автоматически выполнять их.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из более 180 стран мира. В зависимости от страны и отдельных групп товаров, ставки колеблются от 10 до 54%.
Уже 7 апреля Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%.
В ответ ЕС утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 млрд евро. Они стали ответом на 25% пошлины Трампа на поставки стали и алюминия из ЕС.
Позже Трамп приостановил на 90 дней дополнительные таможенные тарифы для более 75 стран, обратившихся к США с предложением переговоров. На указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.
После этого ЕС приостановил на 90 дней 25%-ные пошлины, согласованные как ответ на тарифы США на сталь и автомобили.
В то же время ЕС воспринимает паузу в тарифах Трампа как шанс снова продвинуть свое предложение по СПГ. Официально в Брюсселе уже заявляли, что стремятся увеличить потребление американского топлива.
Сейчас ЕС работает над "перечнем условий" потенциальной сделки с США, в котором будут обозначены сферы для переговоров, включая снижение собственных пошлин, взаимные инвестиции, а также смягчение определенных правил и стандартов.
В частности, блок направил в Вашингтон переговорщика в надежде договориться по тарифам.
Недавно СМИ сообщали, что ЕС предложит США покупать больше газа, надеясь что это предложение заставит Трампа отказаться от новых импортных тарифов.
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