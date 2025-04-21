ЄС обговорює поступки США, щоб запобігти торговельній війні, - Reuters

Європейський Союз шукає способи полегшити експорт американського газу з одночасним дотриманням своїх правил щодо викидів метану. Так блок намагається полегшити переговори зі США щодо тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Водночас агенство зазначає, що цей крок може бути ускладнений планом президента Дональда Трампа скасувати існуючі правила США, які вимагають від виробників газу звітувати про свої викиди метану, що ускладнить для ЄС виправдання дозволу американським компаніям автоматично виконувати їх.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, будуть запроваджені додаткові технічні правила, які дозволять американським експортерам газу до ЄС формально виконувати вимоги щодо шкідливих викидів. Однак я саме цього можна досягти, джерела Reuters не уточнили.

Починаючи з цього року, ЄС вимагає від імпортерів нафти й газу в Європу відстежувати та звітувати про повʼязані з цим імпортом викиди метану. Він є потужним парниковим газом і другою за величиною причиною зміни клімату після викидів вуглекислого газу.

Як повідомили джерела агенства, у межах обговорень щодо торговельних переговорів зі США Європейська комісія розглядає можливість використання гнучкості в застосуванні правил ЄС щодо метану.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Залежно від країни та окремих груп товарів, ставки коливаються від 10 до 54%.

Вже 7 квітня Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%.

У відповідь ЄС затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 млрд євро. Вони стали відповіддю на 25% мита Трампа на поставки сталі та алюмінію з ЄС.

Пізніше Трамп призупинив на 90 днів додаткові митні тарифи для понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.

Після цього ЄС призупинив на 90 днів 25%-ві мита, узгоджені як відповідь на тарифи США на сталь і автомобілі.

Водночас ЄС сприймає паузу в тарифах Трампа як шанс знову просунути свою пропозицію щодо СПГ. Офіційно в Брюсселі вже заявляли, що прагнуть збільшити споживання американського палива.

Наразі ЄС працює над "переліком умов" потенційної угоди із США, в якому будуть позначені сфери для переговорів, включно зі зниженням власних мит, взаємними інвестиціями, а також пом'якшенням певних правил і стандартів.

Зокрема, блок направив до Вашингтона переговірника в надії домовитися щодо тарифів.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що ЄС запропонує США купувати більше газу, сподіваючись що ця пропозиція змусить Трампа відмовитися від нових імпортних тарифів.

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