ЕС обсуждает уступки США, чтобы предотвратить торговую войну, - Reuters

Европейский Союз ищет способы облегчить экспорт американского газа с одновременным соблюдением своих правил по выбросам метана. Так блок пытается облегчить переговоры с США по тарифам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщили источники агентства, в рамках обсуждений по торговым переговорам с США Европейская комиссия рассматривает возможность использования гибкости в применении правил ЕС по метану.

Начиная с этого года, ЕС требует от импортеров нефти и газа в Европу отслеживать и отчитываться о связанных с этим импортом выбросах метана. Он является мощным парниковым газом и второй по величине причиной изменения климата после выбросов углекислого газа.

Согласно предложению Еврокомиссии, будут введены дополнительные технические правила, которые позволят американским экспортерам газа в ЕС формально выполнять требования по вредным выбросам. Однако как именно этого можно достичь, источники Reuters не уточнили.