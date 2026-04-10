ЄС за крок до авіаколапсу: названо терміни, коли в аеропортах виникне дефіцит палива

Організація Airports Council International Europe у листі до єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса заявила про стурбованість галузі щодо доступності авіапалива. Вона наголосила на необхідності вжиття заходів з боку ЄС.

"Якщо протягом найближчих трьох тижнів судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться стабільно та в значному обсязі, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС", - сказано у листі.

Побоювання посилило й наближення літнього сезону, коли попит авіаперевезення різко зростає. В цей час вони забезпечують функціонування всієї туристичної екосистеми, яка впливає на економіки багатьох європейських країн.

З початку конфлікту на Близькому Сході вартість авіапального в Північно-Західній Європі зросла до 1 573 доларів за тонну. До цього вона становила 750 доларів за тонну.

Згідно з даними європейських авіакомпаній, палива має вистачити на кілька тижнів, але постачальники не дають гарантій щодо поставок у травні.