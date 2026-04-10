UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЄС за крок до авіаколапсу: названо терміни, коли в аеропортах виникне дефіцит палива

17:19 10.04.2026 Пт
2 хв
З початку війни в Ірані вартість авіапального зросла більш ніж вдвічі
aimg Валерій Ульяненко
Фото: авіапального в ЄС вистачить ненадовго (Getty Images)

Європейські аеропорти зіткнуться з системним дефіцитом авіаційного палива, якщо протягом трьох тижнів Ормузьку протоку не буде розблоковано.

Організація Airports Council International Europe у листі до єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса заявила про стурбованість галузі щодо доступності авіапалива. Вона наголосила на необхідності вжиття заходів з боку ЄС.

"Якщо протягом найближчих трьох тижнів судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться стабільно та в значному обсязі, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС", - сказано у листі.

Побоювання посилило й наближення літнього сезону, коли попит авіаперевезення різко зростає. В цей час вони забезпечують функціонування всієї туристичної екосистеми, яка впливає на економіки багатьох європейських країн.

З початку конфлікту на Близькому Сході вартість авіапального в Північно-Західній Європі зросла до 1 573 доларів за тонну. До цього вона становила 750 доларів за тонну.

Згідно з даними європейських авіакомпаній, палива має вистачити на кілька тижнів, але постачальники не дають гарантій щодо поставок у травні.

Нагадаємоя, після оголошення про перемир’я між США та Іраном зростання цін призупинилося лише на кілька днів. Але численні порушення його умов і загальна нестабільність призвели до того, що ціни на нафту і нафтопродукти знову зростають.

Зазначимо, у США дали невтішний прогноз щодо цін на паливо: вартість у світі може продовжувати зростати протягом кількох місяців навіть після того, як Ормузьку протоку буде розблоковано.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
