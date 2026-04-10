RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС в шаге от авиаколлапса: названы сроки, когда в аэропортах возникнет дефицит топлива

17:19 10.04.2026 Пт
2 мин
С начала войны в Иране стоимость авиатоплива выросла более чем вдвое
aimg Валерий Ульяненко
Фото: авиатоплива в ЕС хватит ненадолго (Getty Images)

Европейские аэропорты столкнутся с системным дефицитом авиационного топлива, если в течение трех недель Ормузский пролив не будет разблокирован.

Организация Airports Council International Europe в письме к еврокомиссару по вопросам транспорта Апостолосу Цицикостасу заявила об обеспокоенности отрасли относительно доступности авиатоплива. Она подчеркнула необходимость принятия мер со стороны ЕС.

"Если в течение ближайших трех недель судоходство через Ормузский пролив не восстановится стабильно и в значительном объеме, системный дефицит авиационного топлива станет реальностью для ЕС", - сказано в письме.

Опасения усилило и приближение летнего сезона, когда спрос авиаперевозки резко возрастает. В это время они обеспечивают функционирование всей туристической экосистемы, которая влияет на экономики многих европейских стран.

С начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость авиатоплива в Северо-Западной Европе выросла до 1 573 долларов за тонну. До этого она составляла 750 долларов за тонну.

Согласно данным европейских авиакомпаний, топлива должно хватить на несколько недель, но поставщики не дают гарантий относительно поставок в мае.

Напомним, после объявления о перемирии между США и Ираном рост цен приостановился всего на несколько дней. Но многочисленные нарушения его условий и общая нестабильность привели к тому, что цены на нефть и нефтепродукты снова растут.

Отметим, в США дали неутешительный прогноз по ценам на топливо: стоимость в мире может продолжать расти в течение нескольких месяцев даже после того, как Ормузский пролив будет разблокирован.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
пальнеОрмузский пролив