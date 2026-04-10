ЄС за крок до авіаколапсу: названо терміни, коли в аеропортах виникне дефіцит палива
Європейські аеропорти зіткнуться з системним дефіцитом авіаційного палива, якщо протягом трьох тижнів Ормузьку протоку не буде розблоковано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Організація Airports Council International Europe у листі до єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса заявила про стурбованість галузі щодо доступності авіапалива. Вона наголосила на необхідності вжиття заходів з боку ЄС.
"Якщо протягом найближчих трьох тижнів судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться стабільно та в значному обсязі, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС", - сказано у листі.
Побоювання посилило й наближення літнього сезону, коли попит авіаперевезення різко зростає. В цей час вони забезпечують функціонування всієї туристичної екосистеми, яка впливає на економіки багатьох європейських країн.
З початку конфлікту на Близькому Сході вартість авіапального в Північно-Західній Європі зросла до 1 573 доларів за тонну. До цього вона становила 750 доларів за тонну.
Згідно з даними європейських авіакомпаній, палива має вистачити на кілька тижнів, але постачальники не дають гарантій щодо поставок у травні.
Нагадаємоя, після оголошення про перемир’я між США та Іраном зростання цін призупинилося лише на кілька днів. Але численні порушення його умов і загальна нестабільність призвели до того, що ціни на нафту і нафтопродукти знову зростають.
Зазначимо, у США дали невтішний прогноз щодо цін на паливо: вартість у світі може продовжувати зростати протягом кількох місяців навіть після того, як Ормузьку протоку буде розблоковано.