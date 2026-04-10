ЕС в шаге от авиаколлапса: названы сроки, когда в аэропортах возникнет дефицит топлива

Европейские аэропорты столкнутся с системным дефицитом авиационного топлива, если в течение трех недель Ормузский пролив не будет разблокирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Организация Airports Council International Europe в письме к еврокомиссару по вопросам транспорта Апостолосу Цицикостасу заявила об обеспокоенности отрасли относительно доступности авиатоплива. Она подчеркнула необходимость принятия мер со стороны ЕС.

"Если в течение ближайших трех недель судоходство через Ормузский пролив не восстановится стабильно и в значительном объеме, системный дефицит авиационного топлива станет реальностью для ЕС", - сказано в письме.

Опасения усилило и приближение летнего сезона, когда спрос авиаперевозки резко возрастает. В это время они обеспечивают функционирование всей туристической экосистемы, которая влияет на экономики многих европейских стран.

С начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость авиатоплива в Северо-Западной Европе выросла до 1 573 долларов за тонну. До этого она составляла 750 долларов за тонну.

Согласно данным европейских авиакомпаний, топлива должно хватить на несколько недель, но поставщики не дают гарантий относительно поставок в мае.