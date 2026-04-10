ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС в шаге от авиаколлапса: названы сроки, когда в аэропортах возникнет дефицит топлива

17:19 10.04.2026 Пт
С начала войны в Иране стоимость авиатоплива выросла более чем вдвое
aimg Валерий Ульяненко
ЕС в шаге от авиаколлапса: названы сроки, когда в аэропортах возникнет дефицит топлива Фото: авиатоплива в ЕС хватит ненадолго (Getty Images)

Европейские аэропорты столкнутся с системным дефицитом авиационного топлива, если в течение трех недель Ормузский пролив не будет разблокирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Организация Airports Council International Europe в письме к еврокомиссару по вопросам транспорта Апостолосу Цицикостасу заявила об обеспокоенности отрасли относительно доступности авиатоплива. Она подчеркнула необходимость принятия мер со стороны ЕС.

"Если в течение ближайших трех недель судоходство через Ормузский пролив не восстановится стабильно и в значительном объеме, системный дефицит авиационного топлива станет реальностью для ЕС", - сказано в письме.

Опасения усилило и приближение летнего сезона, когда спрос авиаперевозки резко возрастает. В это время они обеспечивают функционирование всей туристической экосистемы, которая влияет на экономики многих европейских стран.

С начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость авиатоплива в Северо-Западной Европе выросла до 1 573 долларов за тонну. До этого она составляла 750 долларов за тонну.

Согласно данным европейских авиакомпаний, топлива должно хватить на несколько недель, но поставщики не дают гарантий относительно поставок в мае.

Напомним, после объявления о перемирии между США и Ираном рост цен приостановился всего на несколько дней. Но многочисленные нарушения его условий и общая нестабильность привели к тому, что цены на нефть и нефтепродукты снова растут.

Отметим, в США дали неутешительный прогноз по ценам на топливо: стоимость в мире может продолжать расти в течение нескольких месяцев даже после того, как Ормузский пролив будет разблокирован.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
пальне Ормузский пролив
Новости
