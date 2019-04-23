ЕС исключает возможность пересмотра соглашения по Brexit

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Брюссель и Лондон не ведут никаких переговоров по поводу Brexit

Европейский союз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из блока (Brexit). Об этом заявила заместитель главы пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает Reuters.

Сообщается, что сейчас Брюссель и Лондон не ведут никаких переговоров по поводу Brexit.

"Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка", - сказала она.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вероятность выхода Британии из Европейского союза без соглашения остается. Юнкер отметил, что несмотря на отсутствие определенности относительно того, когда и каким образом произойдет Brexit, и состоится ли он вообще, Британия должна "использовать с умом" время до 31 октября

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС без соглашения. Ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая.

"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - отметила она.