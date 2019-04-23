ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС виключає можливість перегляду угоди з Brexit

Новини » В світі    23.04.2019 - 15:18
ЄС виключає можливість перегляду угоди з Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Брюссель і Лондон не ведуть ніяких переговорів з приводу Brexit

Європейський союз не буде переглядати угоду про умови виходу Великобританії з блоку (Brexit). Про це заявила заступник глави прес-служби Єврокомісії Міна Андрєєва, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що зараз Брюссель і Лондон не ведуть ніяких переговорів з приводу Brexit.

"Як йдеться в підсумковому документі саміту ЄС від 10 квітня, будь-який перегляд угоди виключається, тому що це найкраща і єдино можлива угода", - сказала вона.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ймовірність виходу Британії з Європейського союзу без угоди залишається. Юнкер зазначив, що незважаючи на відсутність визначеності щодо того, коли і яким чином відбудеться Brexit, і чи відбудеться він взагалі, Британія має "використовувати з розумом" час до 31 жовтня

Раніше повідомлялося, що уряд прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей продовжить готуватися до сценарію виходу Британії з ЄС без угоди. Раніше Мей заявила, що Великобританія може завершити вихід з Європейського союзу до кінця травня.

"Якщо нам вдасться зробити це до 22 травня, нам не доведеться проводити вибори в Європарламент", - зазначила вона.

Юнкер пообіцяв Зеленському підтримку Євросоюзу Партія Мей має намір відправити її у відставку через Brexit, - Times
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України BrexitЕвросоюзВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся