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ЕС хочет разрешить технологию распознавания лиц. Активисты против

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Четверг 17 февраля 2022 18:12
ЕС хочет разрешить технологию распознавания лиц. Активисты против Фото: ЕС хочет разрешить технологию распознавания лиц (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз планирует в ноябре начать переговоры касаемо общей позиции в использовании технологии распознавания лиц. Решение этого вопроса может занять до полутора лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За словами одного из законодателей Драгоша Тудораче, вопрос использования технологии сегодня является ключевым в ЕС.

Комиссия желает использовать ее для предотвращения терактов или же тяжелых преступлений. Впрочем, активисты выступают против этого, опасаясь, что это может способствовать дискриминации и слежке.

"Необходим более централизованный подход, гибридный подход, при котором основная реализация осуществляется на национальном уровне национальными регулирующими органами, а определенные приложения и определенное влияние остаются за Комиссией, что немного похоже на режим конкуренции ЕС", - отметил Тудораче.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на компанию Meta подал в суд штат Техас из-за ее технологии распознавания лиц.

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