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ЄС хоче дозволити технологію розпізнавання облич. активісти проти

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Четвер 17 лютого 2022 18:12
ЄС хоче дозволити технологію розпізнавання облич. активісти проти Фото: ЄС хоче дозволити технологію розпізнавання осіб (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз планує в листопаді почати переговори стосовно спільної позиції у використанні технології розпізнавання осіб. Розв'язання цього питання може зайняти до півтора року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами одного із законодавців Драгоша Тудораче, питання використання технології сьогодні є ключовим в ЄС.

Комісія бажає використовувати її для запобігання терактів або ж важких злочинів. Втім, активісти виступають проти цього, побоюючись, що це може сприяти дискримінації і стеженню.

"Необхідний більш централізований підхід, гібридний підхід, при якому основна реалізація здійснюється на національному рівні національними регулюючими органами, а певні додатки й певний вплив залишаються за комісією, що трохи схоже на режим конкуренції ЄС", - зазначив Тудораче.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на компанію Meta подав до суду штат Техас через її технології розпізнавання осіб.

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