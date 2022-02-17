ЄС хоче дозволити технологію розпізнавання облич. активісти проти

Європейський союз планує в листопаді почати переговори стосовно спільної позиції у використанні технології розпізнавання осіб. Розв'язання цього питання може зайняти до півтора року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами одного із законодавців Драгоша Тудораче, питання використання технології сьогодні є ключовим в ЄС.

Комісія бажає використовувати її для запобігання терактів або ж важких злочинів. Втім, активісти виступають проти цього, побоюючись, що це може сприяти дискримінації і стеженню.

"Необхідний більш централізований підхід, гібридний підхід, при якому основна реалізація здійснюється на національному рівні національними регулюючими органами, а певні додатки й певний вплив залишаються за комісією, що трохи схоже на режим конкуренції ЄС", - зазначив Тудораче.