США мають більше "ядерки" і краще озброєння, ніж Росія, - Трамп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Під час розмови з журналістами Трамп заперечив твердження про перевагу Росії у кількості ядерної зброї.

За його словами, США мають більше ядерних боєзарядів, однак наголосив, що реального значення це не має, адже "потрібен лише один".

"Але у нас більше, ніж у них. У нас краще, ніж у них. У нас краще військове спорядження, ніж у них", - сказав він.

Президент США також підкреслив, що американське військове спорядження перевершує російське. За його словами, це неодноразово підтверджувалося на практиці.

Крім того, Трамп іронічно висловився щодо ефективності російської протиповітряної оборони. Він заявив, що під час американської операції у Венесуелі російські системи ППО не казали високої результативності.

"Це доведено, бо якщо подивитися на їхню протиповітряну оборону для Венесуели, я б сказав, що вона була не зовсім чудовою", - заявив Трамп.