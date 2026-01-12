США мають більше "ядерки" і краще озброєння, ніж Росія, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають більший ядерний арсенал і кращі озброєння, ніж Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Під час розмови з журналістами Трамп заперечив твердження про перевагу Росії у кількості ядерної зброї.
За його словами, США мають більше ядерних боєзарядів, однак наголосив, що реального значення це не має, адже "потрібен лише один".
"Але у нас більше, ніж у них. У нас краще, ніж у них. У нас краще військове спорядження, ніж у них", - сказав він.
Президент США також підкреслив, що американське військове спорядження перевершує російське. За його словами, це неодноразово підтверджувалося на практиці.
Крім того, Трамп іронічно висловився щодо ефективності російської протиповітряної оборони. Він заявив, що під час американської операції у Венесуелі російські системи ППО не казали високої результативності.
"Це доведено, бо якщо подивитися на їхню протиповітряну оборону для Венесуели, я б сказав, що вона була не зовсім чудовою", - заявив Трамп.
Ядерні випробування
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Дональд Трамп уперше за 33 роки оголосив про намір відновити ядерні випробування.
У соцмережі він повідомив, що доручив Пентагону провести тести американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами.
Тоді ж він наголосив, що у США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни.
Пізніше на борту Air Force One Трамп підтвердив, що повернення США до ядерних випробувань після понад 30-річного мораторію може бути "доцільним".
Водночас він зазначив, що веде переговори з Росією щодо денуклеаризації. Конкретні терміни та місце можливих випробувань президент не назвав, обмежившись заявою: "У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено".