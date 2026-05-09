UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ЄС хоче терміново прийняти Молдову до блоку, - заява Каллас

01:10 09.05.2026 Сб
2 хв
Зміна урядів у країнах Європи відкрила унікальний шанс, щоб Кишинів зміг отримати членство в Союзі
aimg Пилип Бойко
Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас (Getty Images)

Брюссель планує максимально прискорити процес приєднання Молдови. Конкретну дату початку офіційних переговорів ще не назвали, але питання планують розв'язати дуже швидко.

На зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у "сприятливих умовах" для вступу до ЄС.

Брюссель хоче використати цей момент негайно. Ось що заявила Каллас:

"Ми ще не встановили цю дату (вступу Молдови до ЄС, - ред.), але очевидно, що нам потрібно діяти швидко".

Швидкість має значення через те, що поки що жодна з держав Євросоюзу не виступає проти членства Молдови, але уряди країн можуть змінитись.

"Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не проти Молдови, бо ніколи не знаєш, коли прийде уряд, у якого може виникнути, знаєте, двостороння проблема", - додала Каллас.

Крім цього, очільниця європейської дипломатії відзначила прогрес країни у впровадженні реформ. Питання безпеки також обговорили. Заморожений конфлікт у невизнаному Придністров'ї теж не має стати на заваді інтеграції.

Що відомо про вступ України до ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після програшу Віктора Орбана в Угорщині різко змінив свою позицію щодо вступу України до ЄС. Фіцо тепер підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.

Тим часом президент Зеленський повідомив, що Україна вже готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів з ЄС. Український лідер обговорив євроінтеграцію України з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

У самому Брюсселі акцентують на важливості виконання всіх необхідних умов для повноправного членства. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос окреслила перелік ключових вимог, які наразі стоять перед українською владою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МолдоваЄвросоюз