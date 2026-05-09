ЄС хоче терміново прийняти Молдову до блоку, - заява Каллас

Брюссель планує максимально прискорити процес приєднання Молдови. Конкретну дату початку офіційних переговорів ще не назвали, але питання планують розв'язати дуже швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.
На зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у "сприятливих умовах" для вступу до ЄС.
Брюссель хоче використати цей момент негайно. Ось що заявила Каллас:
"Ми ще не встановили цю дату (вступу Молдови до ЄС, - ред.), але очевидно, що нам потрібно діяти швидко".
Швидкість має значення через те, що поки що жодна з держав Євросоюзу не виступає проти членства Молдови, але уряди країн можуть змінитись.
"Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не проти Молдови, бо ніколи не знаєш, коли прийде уряд, у якого може виникнути, знаєте, двостороння проблема", - додала Каллас.
Крім цього, очільниця європейської дипломатії відзначила прогрес країни у впровадженні реформ. Питання безпеки також обговорили. Заморожений конфлікт у невизнаному Придністров'ї теж не має стати на заваді інтеграції.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після програшу Віктора Орбана в Угорщині різко змінив свою позицію щодо вступу України до ЄС. Фіцо тепер підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.
Тим часом президент Зеленський повідомив, що Україна вже готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів з ЄС. Український лідер обговорив євроінтеграцію України з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
У самому Брюсселі акцентують на важливості виконання всіх необхідних умов для повноправного членства. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос окреслила перелік ключових вимог, які наразі стоять перед українською владою.