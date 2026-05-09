ЕС хочет срочно принять Молдову в блок, - заявление Каллас

01:10 09.05.2026 Сб
2 мин
Смена правительств в странах Европы открыла уникальный шанс, чтобы Кишинев смог получить членство в Союзе
aimg Филипп Бойко
Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Getty Images)

Брюссель планирует максимально ускорить процесс присоединения Молдовы. Конкретную дату начала официальных переговоров еще не назвали, но вопрос планируют решить очень быстро.

На встрече с президентом Молдовы Майей Санду верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что после смены руководства в отдельных европейских странах Кишинев оказался в "благоприятных условиях" для вступления в ЕС.

Брюссель хочет использовать этот момент немедленно. Вот что заявила Каллас:

"Мы еще не установили эту дату (вступления Молдовы в ЕС, - ред.), но очевидно, что нам нужно действовать быстро".

Скорость имеет значение из-за того, что пока ни одно из государств Евросоюза не выступает против членства Молдовы, но правительства стран могут измениться.

"Вот почему я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда придет правительство, у которого может возникнуть, знаете, двусторонняя проблема", - добавила Каллас.

Кроме этого, глава европейской дипломатии отметила прогресс страны во внедрении реформ. Вопросы безопасности также обсудили. Замороженный конфликт в непризнанном Приднестровье тоже не должен стать помехой интеграции.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо после проигрыша Виктора Орбана в Венгрии резко изменил свою позицию относительно вступления Украины в ЕС. Фицо теперь поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова способствовать этому процессу.

Тем временем президент Зеленский сообщил, что Украина уже готова к открытию всех шести переговорных кластеров с ЕС. Украинский лидер обсудил евроинтеграцию Украины с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

В самом Брюсселе акцентируют на важности выполнения всех необходимых условий для полноправного членства. В частности, еврокомиссар Марта Кос очертила перечень ключевых требований, которые сейчас стоят перед украинской властью.

