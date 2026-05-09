ЕС хочет срочно принять Молдову в блок, - заявление Каллас

На встрече с президентом Молдовы Майей Санду верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что после смены руководства в отдельных европейских странах Кишинев оказался в "благоприятных условиях" для вступления в ЕС.

Брюссель хочет использовать этот момент немедленно. Вот что заявила Каллас:

"Мы еще не установили эту дату (вступления Молдовы в ЕС, - ред.), но очевидно, что нам нужно действовать быстро".

Скорость имеет значение из-за того, что пока ни одно из государств Евросоюза не выступает против членства Молдовы, но правительства стран могут измениться.

"Вот почему я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда придет правительство, у которого может возникнуть, знаете, двусторонняя проблема", - добавила Каллас.

Кроме этого, глава европейской дипломатии отметила прогресс страны во внедрении реформ. Вопросы безопасности также обсудили. Замороженный конфликт в непризнанном Приднестровье тоже не должен стать помехой интеграции.