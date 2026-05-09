ЕС хочет срочно принять Молдову в блок, - заявление Каллас

Брюссель планирует максимально ускорить процесс присоединения Молдовы. Конкретную дату начала официальных переговоров еще не назвали, но вопрос планируют решить очень быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
На встрече с президентом Молдовы Майей Санду верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что после смены руководства в отдельных европейских странах Кишинев оказался в "благоприятных условиях" для вступления в ЕС.
Брюссель хочет использовать этот момент немедленно. Вот что заявила Каллас:
"Мы еще не установили эту дату (вступления Молдовы в ЕС, - ред.), но очевидно, что нам нужно действовать быстро".
Скорость имеет значение из-за того, что пока ни одно из государств Евросоюза не выступает против членства Молдовы, но правительства стран могут измениться.
"Вот почему я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда придет правительство, у которого может возникнуть, знаете, двусторонняя проблема", - добавила Каллас.
Кроме этого, глава европейской дипломатии отметила прогресс страны во внедрении реформ. Вопросы безопасности также обсудили. Замороженный конфликт в непризнанном Приднестровье тоже не должен стать помехой интеграции.
Премьер Словакии Роберт Фицо после проигрыша Виктора Орбана в Венгрии резко изменил свою позицию относительно вступления Украины в ЕС. Фицо теперь поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова способствовать этому процессу.
Тем временем президент Зеленский сообщил, что Украина уже готова к открытию всех шести переговорных кластеров с ЕС. Украинский лидер обсудил евроинтеграцию Украины с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
В самом Брюсселе акцентируют на важности выполнения всех необходимых условий для полноправного членства. В частности, еврокомиссар Марта Кос очертила перечень ключевых требований, которые сейчас стоят перед украинской властью.