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ЄС хоче подвоїти кількість українських військових, що беруть участь у навчаннях в Європі, - ЗМІ

Ілюстративне фото: ЄС хоче подвоїти кількість українських військових, що беруть участь у навчаннях в Європі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз хоче подвоїти масштаби наявної тренувальної місії для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Кілька чиновників ЄС у Брюсселі оголосили, що нова мета - навчити 30 тисяч українських бійців у країнах ЄС. При цьому поки метою було навчити близько 15 тисяч солдатів.

Зазначимо, що у

Кількість також має залежати від того, скільки солдатів Міноборони України зможе відправити на навчання з огляду на війну.

Як повідомлялося раніше, США та партнери хочуть змінити динаміку бойових дій в Україні шляхом навчання українських бійців веденню загальновійськових боїв із застосуванням піхоти, танків та артилерії.

До того ж, нещодавно до Німеччини прибула перша група українських захисників, які пройдуть навчання на бойових машинах піхоти Marder.

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