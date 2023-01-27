Перша група українських військових прибула до Німеччини для навчання на БМП Marder
До Німеччини прибула перша група українських військовослужбовців, які пройдуть навчання на бойових машинах піхоти Marder.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Повідомляється, що група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом.
Як відомо, у Німеччині також планують навчити українських військових користуватися американськими БМП Bradley.
Нагадаємо, раніше Німеччина офіційно підтвердила постачання бойових машин піхоти Marder, запити на яких відхиляли з весни минулого року. ФРН поставить Україні 40 таких машин.
Про те, що відомо про БМП Marder, які Україна отримає від Німеччини, читайте у нашому матеріалі.
Також ми писали, що Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 та дозволила іншим країнам відповідні поставки.
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