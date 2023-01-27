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Перша група українських військових прибула до Німеччини для навчання на БМП Marder

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П'ятниця 27 січня 2023 11:15
Перша група українських військових прибула до Німеччини для навчання на БМП Marder Фото: перша група українських військових прибула до Німеччини для навчань на БМП Marder (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

До Німеччини прибула перша група українських військовослужбовців, які пройдуть навчання на бойових машинах піхоти Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом.

Як відомо, у Німеччині також планують навчити українських військових користуватися американськими БМП Bradley.

Нагадаємо, раніше Німеччина офіційно підтвердила постачання бойових машин піхоти Marder, запити на яких відхиляли з весни минулого року. ФРН поставить Україні 40 таких машин.

Про те, що відомо про БМП Marder, які Україна отримає від Німеччини, читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, що Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 та дозволила іншим країнам відповідні поставки.

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