RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС хочет удвоить количество украинских военных, которые участвуют в учениях в Европе, - СМИ

Иллюстративное фото: ЕС хочет удвоить количество украинских военных, участвующих в учениях в Европе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз хочет удвоить масштабы существующей тренировочной миссии для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Несколько чиновников ЕС в Брюсселе объявили, что новая цель - научить 30 тысяч украинских бойцов в странах ЕС. При этом до этого целью было обучить около 15 тысяч солдат.

В

Количество также должно зависеть от того, сколько солдат Минобороны Украины сможет отправить на учебу с учетом войны.

Как сообщалось ранее, США и партнеры хотят изменить динамику боевых действий в Украине путем обучения украинских бойцов ведению общевойсковых сражений с применением пехоты, танков и артиллерии.

К тому же недавно в Германию прибыла первая группа украинских защитников, которые пройдут обучение на боевых машинах пехоты Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЕвросоюзВойна России против Украины