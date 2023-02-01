ЕС хочет удвоить количество украинских военных, которые участвуют в учениях в Европе, - СМИ

Несколько чиновников ЕС в Брюсселе объявили, что новая цель - научить 30 тысяч украинских бойцов в странах ЕС. При этом до этого целью было обучить около 15 тысяч солдат.

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Количество также должно зависеть от того, сколько солдат Минобороны Украины сможет отправить на учебу с учетом войны.

Как сообщалось ранее, США и партнеры хотят изменить динамику боевых действий в Украине путем обучения украинских бойцов ведению общевойсковых сражений с применением пехоты, танков и артиллерии.

К тому же недавно в Германию прибыла первая группа украинских защитников, которые пройдут обучение на боевых машинах пехоты Marder.

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