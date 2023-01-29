США розширять навчання українських військових, щоб змінити динаміку на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

З побоювань того, що заморожування конфлікту може бути на руку Росії, США та союзники, останніми тижнями почали активніше обговорювати, як змінити динаміку на полі бою на користь України.

Для досягнення цих цілей США та їх союзники мають не тільки наростити постачання озброєнь, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерії, "але також розширити навчання українських військових", щоб ті мали можливість "використовувати все нове обладнання у зв'язці".

"Це буде експрес-курс навчання тому, що американські військові називають загальновійськовим боєм, ведення якого відточується у ЗС США місяцями, якщо не роками тренувань", - йдеться у статті.

Нагадаємо, Великобританія наступного тижня почне вчити українських військових, як використовувати та ремонтувати танки Challenger 2.

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