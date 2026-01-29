ЄС хоче брати комісію з кредитних коштів для України: подробиці

Деякі країни-члени Європейського Союзу вимагають зобов'язати країни, що не входять до блоку, сплачувати комісію за укладення контрактів з Україною, якщо ці контракти оплачуються коштами з кредиту в 90 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Власні джерела повідомили виданню, що низка країн ЄС, в тому числі Франція, вимагають зобов'язати країни, що не входять до блоку, сплачувати попередню комісію за укладення контрактів з Україною - якщо контракти оплачуються кредитними коштами.
Франція та її прибічники заявляють, що надання третім країнам такого ж рівня доступу до коштів кредиту для України, як і членам ЄС, мовляв, було б нібито "несправедливим".
Річ у тім, що позику Україні будуть обслуговувати саме члени ЄС. А одне з положень кредитної угоди для України - вимога купувати обладнання, зброю та боєприпаси тільки в ЄС, якщо це можливо. Але якщо неможливо, можлива участь третіх країн - Британії, США та інших.
"Держави-члени досі розділилися в думках щодо цього питання, інші ж кажуть, що достатньо звернутися до третіх країн з проханням окреслити свої конкретні зобов'язання перед Україною, на думку людей. Очікується, що ЄС досягне угоди найближчими днями", - додає видання.
Нагадаємо, що у Європейській комісії 14 січня представили план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня. 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів - на оборонні потреби Києва. 21 січня угоду схвалив Європейський парламент.
Перед цим в ЄС виникла суперечка через 90 мільярдів євро для України. Вона розгорнулася навколо можливості Києва витрачати ці гроші на зброю з США та навколо розподілу обслуговування та винагороди за кредитування.
Проблема в тому, що Франція вимагає надати преференції країнам ЄС, тоді як Німеччина відстоювала можливість за необхідності купувати зброю в США та інших країнах. Потенційно це може уповільнити придбання Україною необхідного озброєння. А питання винагороди за кредит взагалі може розсварити ЄС.