ЕС хочет брать комиссию с кредитных средств для Украины: подробности

Собственные источники сообщили изданию, что ряд стран ЕС, в том числе Франция, требуют обязать страны, не входящие в блок, платить предварительную комиссию за заключение контрактов с Украиной - если контракты оплачиваются кредитными средствами.

Франция и ее сторонники заявляют, что предоставление третьим странам такого же уровня доступа к средствам кредита для Украины, как и членам ЕС, мол, было бы якобы "несправедливым".

Дело в том, что заем Украине будут обслуживать именно члены ЕС. А одно из положений кредитного соглашения для Украины - требование покупать оборудование, оружие и боеприпасы только в ЕС, если это возможно. Но если невозможно, возможно участие третьих стран - Британии, США и других.

"Государства-члены до сих пор разделились во мнениях по этому вопросу, другие же говорят, что достаточно обратиться к третьим странам с просьбой очертить свои конкретные обязательства перед Украиной, по мнению людей. Ожидается, что ЕС достигнет соглашения в ближайшие дни", - добавляет издание.