ЄС готує жорсткі обмеження через енергокризу на тлі війни з Іраном

01:09 07.04.2026 Вт
2 хв
Конфлікт на Близькому Сході уже призвів до серйозних перебоїв на глобальних енергетичних ринках
aimg Юлія Маловічко
ЄС готує жорсткі обмеження через енергокризу на тлі війни з Іраном Фото: енергоресурси в дефіциті через війну (з відкритих джерел)

Європейський Союз готує нові надзвичайні заходи у відповідь на енергетичну кризу, спричинену війною в Ірані. А саме Брюссель розробляє план для подолання кризи та її наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ElPais.

Читайте також: Ціна на фізичну нафту оновила максимум з 2008 року

Конфлікт уже призвів до серйозних перебоїв на глобальних енергетичних ринках. Ситуація загострилася після атак на інфраструктуру в Перській затоці та фактичного блокування Ормузької протоки -одного з ключових маршрутів постачання нафти і газу.

Це спричинило дефіцит енергоресурсів і різке зростання цін, що безпосередньо впливає на країни ЄС.

У Єврокомісії зазначають, що наразі прямої загрози фізичному постачанню енергії немає. Водночас у ЄС розглядають сценарії реагування, подібні до тих, що застосовувалися після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Серед можливих заходів:

  • обмеження температури в будівлях;
  • розширення дистанційної роботи;
  • можливе раціонування пального;
  • спільні закупівлі енергоресурсів на рівні ЄС.

Окремі країни вже стикаються з труднощами. Зокрема, Італія та Словенія повідомляють про обмеження у постачанні пального.

Крім короткострокових кроків, у ЄС планують активізувати політику розвитку відновлюваної енергетики. Очікується, що нинішня криза може прискорити перехід до альтернативних джерел і зменшити залежність від імпорту.

Експерти зазначають, що країни з меншою залежністю від газу, зокрема Іспанія, наразі відчувають слабший вплив ситуації.

Водночас наслідки конфлікту можуть вийти за межі енергетики. Через перебої у глобальних поставках існують ризики нових криз, зокрема продовольчої та медичної, адже під загрозою можуть опинитися поставки добрив і лікарських засобів.

Міністри енергетики країн ЄС уже обговорили можливі кроки реагування. Частина заходів базується на рекомендаціях Міжнародного енергетичного агентства і спрямована на швидке пом’якшення наслідків кризи.

Енергокриза через війну

Нагадаємо, що США, які почали операцію проти Ірану разом з Ізраїлем, що в результаті призвело до енергокризи, також у списку постраждалих. Більше того, одразу після перебоїв з постачанням нафти та різким ростом цін на нафту, у Штатах значно здорожчало пальне.

Це довело до паніки адміністрацію американського лідера Дональда Трампа, адже ціни на бензин обурили громадян США, що було дуже невигідно президенту перед виборами.

На днях РБК-Україна також писало, що оптові ціни на дизель у ЄС досягли історичного максимуму.

Більше по темі:
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла