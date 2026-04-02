Ціна на фізичну нафту оновила максимум з 2008 року

Важливість цього показника полягає у тому, що він демонструє не очікування ринку, а те, скільки готові платити за нафту просто зараз, коли її необхідно швидко доставити покупцеві. На відміну від ф'ючерсів (вартість у майбутньому), він відображає ціни "тут і зараз".

Згідно з даними S&P Global, показник Dated Brent - ціна на нафту, що купується і продається в Північному морі, - зріс до 141,37 доларів за барель, що є найвищим показником з 2008 року.

Лише днем раніше Dated Brent становив трохи більше ніж 128 доларів за барель і вже перевищив пікові значення кризи 2022 року, коли РФ вторглася в Україну.

Водночас ф’ючерси на Brent залишаються нижчими, ніж тоді, але Dated Brent відображає ціну на нафту з більш короткими, фактичними термінами постачання.

Блокування Ормузької протоки

Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову “енергетичну артерію” світу. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.