UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ціна на фізичну нафту оновила максимум з 2008 року

22:50 02.04.2026 Чт
2 хв
Ціна підскочила на понад 10% лише за добу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: вартість нафти стрімко зростає (Getty Images)

Найважливіший у світі індикатор цін на реальні постачання нафти Dated Brent сьогодні, 2 квітня, перевищив позначку 140 доларів і досягнув найвищого рівня з 2008 року.

Важливість цього показника полягає у тому, що він демонструє не очікування ринку, а те, скільки готові платити за нафту просто зараз, коли її необхідно швидко доставити покупцеві. На відміну від ф'ючерсів (вартість у майбутньому), він відображає ціни "тут і зараз".

Згідно з даними S&P Global, показник Dated Brent - ціна на нафту, що купується і продається в Північному морі, - зріс до 141,37 доларів за барель, що є найвищим показником з 2008 року.

Лише днем раніше Dated Brent становив трохи більше ніж 128 доларів за барель і вже перевищив пікові значення кризи 2022 року, коли РФ вторглася в Україну.

Водночас ф’ючерси на Brent залишаються нижчими, ніж тоді, але Dated Brent відображає ціну на нафту з більш короткими, фактичними термінами постачання.

Блокування Ормузької протоки

Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову “енергетичну артерію” світу. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.

На тлі блокування протоки Європа готується до найсерйознішої енергетичної кризи за роки: європейців закликають працювати з дому та менше користуватися автомобілями, аби зменшити споживання пального.

Згідно з інформацією Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа почала аналізувати, які наслідки для американської та світової економіки матиме можливий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
