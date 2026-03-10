Республіканці у прольоті? Адміністрація Трампа в паніці від зростання цін на нафту, - CNN

Наслідки зростання цін на нафту, які спричинила війна в Ірані, негативно позначились на рівнні життя людей в США, які і так ним незадоволені. Йдеться про ціни на бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наслідки для США

Ціни на нафту різко зросли на тлі ескалації війни в Ірані. Вперше з 2022 року ціни на "чорне золото" перевищили 100 доларів за барель. Ф’ючерси на американську нафту зросли майже на 15%, а еталонна марка Brent crude oil піднялася більш ніж на 12% - приблизно до 104 доларів за барель.

Зростання вартості нафти швидко позначилося на цінах на бензин у США. За даними American Automobile Association, середня ціна бензину в країні досягла 3,48 долара за галон, що приблизно на 16% більше, ніж тиждень тому.

Трамп заспокоює американців, поки його оточення панікує

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що подорожчання енергоносіїв є "дуже невеликою ціною", яку доводиться платити за безпеку.

"Короткострокові ціни на нафту - дуже мала ціна за безпеку та мир для США і світу", - написав він.

Глава Білого дому також висловив упевненість, що зростання цін буде тимчасовим.

Однак, як пише видання, в адміністрації Трампа шукають вихід із ситуації з наслідками здорожчання нафти. Особливо це було важливо для передвиборчої кампанії чинного лідера США, для якої ціни на бензин мали бути виграшні.

CNN пише, що цей показник дійсно може вплинути на настрої в США, оскільки американці і так незадоволені рівнем життя.

Також занепокоєння викликає в оточенні Трампа ситуація в Ормузькій протоці - ключовому маршруті для світової торгівлі енергоносіями. Через неї проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти, тому будь-які атаки або обмеження судноплавства одразу впливають на глобальні ціни.

На тлі ескалації конфлікту в Ірані ціни на нафту в окремі моменти піднімалися майже до 120 доларів за барель, перш ніж дещо знизитися.

В адміністрації США вважають, що стрибок цін може бути короткостроковим, якщо конфлікт не переросте у ширшу війну на Близькому Сході.

До речі, Трамп навіть допускав захоплення Ормузької протоки, що ще раз підтверджує думку експертів - війну в Ірані потрібно закінчувати, бо це єдиний шлях знизити ціни на нафту.